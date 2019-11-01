Постановлением Государственного военно-промышленного комитета № 4 от 3 октября 2019 года утверждены методы и способы осуществления проверки деятельности в области экспериментальной авиации.

Документ принят в целях совершенствования правового регулирования деятельности Госкомвоенпрома в сфере контроля за деятельностью в области экспериментальной авиации и устанавливает использование Госкомвоенпромом в пределах компетенции методов и способов осуществления проверки деятельности в области экспериментальной авиации в части обеспечения безопасности полетов воздушных судов Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, постановление вступило в силу с 25 октября 2019 года.