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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНЫ МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АВИАЦИИ
13:56 01.11.2019
Постановлением Государственного военно-промышленного комитета № 4 от 3 октября 2019 года утверждены методы и способы осуществления проверки деятельности в области экспериментальной авиации.
Документ принят в целях совершенствования правового регулирования деятельности Госкомвоенпрома в сфере контроля за деятельностью в области экспериментальной авиации и устанавливает использование Госкомвоенпромом в пределах компетенции методов и способов осуществления проверки деятельности в области экспериментальной авиации в части обеспечения безопасности полетов воздушных судов Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, постановление вступило в силу с 25 октября 2019 года.
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