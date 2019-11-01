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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДР МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 11 НОЯБРЯ
12:37 01.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета министров Республики Беларусь от 16 января 1999 г. № 62», разработанный в целях совершенствования законодательства об охране и использовании недр с учетом практики его применения.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 1 по 11 ноября 2019 г. включительно на электронный адрес: .
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