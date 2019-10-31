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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА «БАБИНОВИЧСКИЙ» ПРОДЛИТСЯ ДО 10 НОЯБРЯ
11:34 01.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О преобразовании республиканского заказника «Бабиновичский».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусматривается преобразование республиканского ландшафтного заказника «Бабиновичский» в республиканский заказник «Бабиновичский» из-за изменений его границ и режима охраны и использования. В связи с этим утверждаются новые границы, площадь и список землепользователей и Положение о республиканском заказнике «Бабиновичский» и вносятся изменения в постановление Совета министров от 17 сентября 1998 г. № 1458 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника «Бабиновичский».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 31 октября по 10 ноября 2019 года включительно на электронный адрес: .
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