На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О преобразовании республиканского заказника «Бабиновичский».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусматривается преобразование республиканского ландшафтного заказника «Бабиновичский» в республиканский заказник «Бабиновичский» из-за изменений его границ и режима охраны и использования. В связи с этим утверждаются новые границы, площадь и список землепользователей и Положение о республиканском заказнике «Бабиновичский» и вносятся изменения в постановление Совета министров от 17 сентября 1998 г. № 1458 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника «Бабиновичский».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 31 октября по 10 ноября 2019 года включительно на электронный адрес: .