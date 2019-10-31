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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ЕЖЕДНЕВНОЙ И (ИЛИ) ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ
10:20 01.11.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусматривается внесение дополнений в перечень товаров (работ, услуг) ежедневной и (или) еженедельной потребности, который определен приложением 4 к постановлению Совета министров от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», что позволит заказчикам, начиная с 1 января 2020 г., приобретать товары (работы, услуги), в которых имеется потребность уже с этой даты, с применение процедуры закупки из одного источника.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 октября по 10 ноября 2019 года.
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