ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.11.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ЕЖЕДНЕВНОЙ И (ИЛИ) ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ
10:20 01.11.2019

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусматривается внесение дополнений в перечень товаров (работ, услуг) ежедневной и (или) еженедельной потребности, который определен приложением 4 к постановлению Совета министров от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», что позволит заказчикам, начиная с 1 января 2020 г., приобретать товары (работы, услуги), в которых имеется потребность уже с этой даты, с применение процедуры закупки из одного источника.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 октября по 10 ноября 2019 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2019
валюта курс
EUR 2.2898
USD 2.0517
RUB 3.2145
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2898 +0.0058
USD 2.0517 -0.0027
RUB 3.2145 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2860 2.2920
USD 2.0500 2.0550
RUB 3.1900 3.2100
подробнее

Конвертация в банках
на 01.11.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1130 1.1180
EUR/RUB 71.3000 71.8500
USD/RUB 63.9500 64.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте