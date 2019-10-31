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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА «КОЗЬЯНСКИЙ»
16:54 31.10.2019

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О преобразовании республиканского заказника «Козьянский».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусматривается преобразование республиканского ландшафтного заказника «Козьянский» в республиканский заказник «Козьянский» из-за изменений его границ и режима охраны и использования. В связи с этим утверждаются новые границы, площадь и список землепользователей и Положение о республиканском заказнике «Козьянский» и вносятся изменения в постановление Совета министров от 11 ноября 1999 г. № 1765 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника «Козьянский».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси (http://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=13819) или направить организатору общественного обсуждения с 31 октября по 11 ноября 2019 года включительно на электронный адрес: .
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