На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении перечня опасных отходов, сделки о передаче которых на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении которых другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами, подлежат регистрации».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 31 октября по 10 ноября 2019 г. включительно на электронный адрес: .