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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 10 НОЯБРЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ, СДЕЛКИ О ПЕРЕДАЧЕ КОТОРЫХ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК ПОДЛЕЖАТ РЕГИСТРАЦИИ
15:09 31.10.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении перечня опасных отходов, сделки о передаче которых на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении которых другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами, подлежат регистрации».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и окружающей среды Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 31 октября по 10 ноября 2019 г. включительно на электронный адрес: .
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