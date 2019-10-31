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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ ВЫНОСИТ НА РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ ТКП
14:15 31.10.2019

Министерство энергетики выносит на рассмотрение проекты изменений технических кодексов установившейся практики (ТКП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, на рассмотрение выносятся проекты изменений следующих ТКП:

ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»; подготовлены изменения № 3 с целью уточнения требований ТКП 181 в связи с изменением законодательства, в том числе принятием Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 92 «О создании учреждения» и созданием государственного энергетического и газового надзора;

ТКП 290-2010 (02230) «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»; подготовлены изменения № 1 на основании статьи 20 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года «О техническом нормировании» и подпункта 5.9 пункта 5 Положения о Министерстве энергетики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1595, с целью актуализации ссылок на технические нормативные правовые акты и источники информации (библиографию);

ТКП 387-2012 (02230) «Расследование и учет нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей электрической и (или) тепловой энергии», подготовлены изменения № 2 с целью уточнения требований ТКП 387 в связи с изменением законодательства, в том числе принятием Указа Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2019 г. № 92 «О создании учреждения» и созданием государственного энергетического и газового надзора;

ТКП 339-2011 (02230) «Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний»; подготовлены изменения № 3 с целью уточнения требований ТКП в связи с изменением законодательства, установление требований по установке счетчиков электрической энергии (мощности) с расщепленной архитектурой;

ТКП 427-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»; подготовлены изменения № 2 на основании статьи 20 Закона Республики Беларусь от 5 января 2004 года «О техническом нормировании» и подпункта 5.9 пункта 5 Положения о Министерстве энергетики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1595, с целью актуализации ссылок на технические нормативные правовые акты и источники информации (библиографию).

Проекты изменений в ТКП размещены на сайте Министерства энергетики в подразделе Проекты раздела Законодательство. Ознакомиться с документами можно здесь.

Замечания и предложения следует направлять до 15 ноября 2019 г. на почтовый ящик Министерства энергетики ().
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