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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЛАСТИ МИНСКА УТВЕРДИЛИ НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА
16:36 30.10.2019
Решением Минского городского Совета депутатов от 11 сентября 2019 г. № 150 утвержден новый порядок распоряжения имуществом, находящимся в собственности города.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, по сравнению с предыдущей, новая редакция документа имеет ряд принципиальных новшеств. В частности, изменены полномочия на принятие решений по распоряжению имуществом, находящимся в собственности Минска, значительно упрощен порядок распоряжения движимым имуществом.
Не остались без внимания и вопросы, касающиеся проведения торгов по продаже коммунального имущества, в части порядка понижения начальной цены продажи, порядка и срока предоставления рассрочки на приобретение имущества, зачисления средств от отчуждения недвижимого имущества и иные.
Решение вступит в силу с 15 ноября 2019 года.
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