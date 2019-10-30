Решением Минского городского Совета депутатов от 11 сентября 2019 г. № 150 утвержден новый порядок распоряжения имуществом, находящимся в собственности города.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, по сравнению с предыдущей, новая редакция документа имеет ряд принципиальных новшеств. В частности, изменены полномочия на принятие решений по распоряжению имуществом, находящимся в собственности Минска, значительно упрощен порядок распоряжения движимым имуществом.

Не остались без внимания и вопросы, касающиеся проведения торгов по продаже коммунального имущества, в части порядка понижения начальной цены продажи, порядка и срока предоставления рассрочки на приобретение имущества, зачисления средств от отчуждения недвижимого имущества и иные.

Решение вступит в силу с 15 ноября 2019 года.