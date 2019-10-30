Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 86 от 29 октября 2019 г. установлены предельные максимальные торговые надбавки на крупу гречневую.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, предельная максимальной торговая надбавка установлена в размере не выше 25%. Предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), которая не должна превышать 10%.

«Данная мера направлена на исключение возможного завышения цен на крупу гречневую при их установлении», - пояснили в министерстве.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2019 г. и действует в течение 90 дней.