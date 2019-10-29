Постановлением Государственного комитета по имуществу № 13 от 22 октября 2019 г. утверждена Инструкция о порядке формирования перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, формируется на основании согласованных с областными, Минским городским исполнительными комитетами предложений государственных органов и организаций.

Соответствующие предложения направляются по установленной форме на бумажном носителе и (или) в электронном виде в областные и Минский городской исполнительные комитеты до 1 января, рассмотрение и информирование об их согласовании либо отказе в согласовании с мотивированным обоснованием осуществляется до 10 января.

Государственным комитетом по имуществу осуществляется формирование и размещение проекта перечня на своем официальном сайте для изучения потребности государственных органов и организаций по использованию в собственных целях имущества, включенного в проект перечня.

Перечень ежегодно устанавливается до 1 марта.

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24 августа 2012 г. № 33 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь» признано утратившим силу.

Документ вступает в силу с 15 ноября 2019 г.