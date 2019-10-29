ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО И НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОССОБСТВЕННОСТИ
12:10 30.10.2019

Постановлением Государственного комитета по имуществу № 13 от 22 октября 2019 г. утверждена Инструкция о порядке формирования перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, формируется на основании согласованных с областными, Минским городским исполнительными комитетами предложений государственных органов и организаций.

Соответствующие предложения направляются по установленной форме на бумажном носителе и (или) в электронном виде в областные и Минский городской исполнительные комитеты до 1 января, рассмотрение и информирование об их согласовании либо отказе в согласовании с мотивированным обоснованием осуществляется до 10 января.

Государственным комитетом по имуществу осуществляется формирование и размещение проекта перечня на своем официальном сайте для изучения потребности государственных органов и организаций по использованию в собственных целях имущества, включенного в проект перечня.

Перечень ежегодно устанавливается до 1 марта.

Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24 августа 2012 г. № 33 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь» признано утратившим силу.

Документ вступает в силу с 15 ноября 2019 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2019
валюта курс
EUR 2.2783
USD 2.0555
RUB 3.2220
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2783 +0.0083
USD 2.0555 +0.0084
RUB 3.2220 +0.015
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2800 2.2850
USD 2.0550 2.0580
RUB 3.2120 3.2200
подробнее

Конвертация в банках
на 30.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1080 1.1130
EUR/RUB 70.8000 71.2500
USD/RUB 63.8000 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте