|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО И НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОССОБСТВЕННОСТИ
12:10 30.10.2019
Постановлением Государственного комитета по имуществу № 13 от 22 октября 2019 г. утверждена Инструкция о порядке формирования перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, формируется на основании согласованных с областными, Минским городским исполнительными комитетами предложений государственных органов и организаций.
Соответствующие предложения направляются по установленной форме на бумажном носителе и (или) в электронном виде в областные и Минский городской исполнительные комитеты до 1 января, рассмотрение и информирование об их согласовании либо отказе в согласовании с мотивированным обоснованием осуществляется до 10 января.
Государственным комитетом по имуществу осуществляется формирование и размещение проекта перечня на своем официальном сайте для изучения потребности государственных органов и организаций по использованию в собственных целях имущества, включенного в проект перечня.
Перечень ежегодно устанавливается до 1 марта.
Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 24 августа 2012 г. № 33 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь» признано утратившим силу.
Документ вступает в силу с 15 ноября 2019 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2019
Курсы в банках
на 30.10.2019
Конвертация в банках
на 30.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте