Постановлением Совета министров №725 от 29 октября 2019 г. внесены изменения в перечень услуг транспортных терминалов, тарифы на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, среди изменений:

исключение из перечня услуг транспортных железнодорожных терминалов услуги «заказ и оформление проездного документа (билета) через интернет по банковским платежным карточкам» на основании предложения ГО «БЖД»;

разделение перечня услуг транспортных автомобильных терминалов на услуги оказываемые, перевозчику и оказываемые пассажиру;

исключение из перечня услуг транспортных автомобильных терминалов, оказываемых пассажиру, услуг:

предварительная продажа билета на проезд в автобусах при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении;

предварительная продажа билета на проезд в автобусах, отправляющихся с других автомобильных пассажирских терминалов, при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении;

дополнение перечня услуг транспортных автомобильных терминалов, оказываемых перевозчику, услугами:

предоставление места для остановки автобуса в целях посадки-высадки пассажиров;

реализация билетов, багажных квитанций.

Решение об исключении услуги «заказ и оформление проездного документа (билета) в интернете по банковским платежным карточкам» принято в целях стимулирования электронных продаж и сокращения затрат, связанных с работой билетных кассиров.

Таким образом, при покупке билета на проезд в железнодорожном транспорте в интернете теперь пассажиру не нужно будет дополнительно оплачивать сбор за заказ и оформление проездного документа в размере 0,24 руб. на поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий и в размере 0,78 руб. на поезда международных линий.

Решение об исключении из перечня услуг транспортных автомобильных терминалов, оказываемых пассажиру, по предварительной продаже билета на проезд в автобусах при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении принято по результатам анализа предложений, полученных в ходе публичного обсуждения проекта постановления и результатов финансово-хозяйственной деятельности транспортных предприятий республики.

Таким образом, при покупке билета на проезд в автомобильном транспорте пригородного и междугородного регулярного сообщения пассажиру не нужно дополнительно оплачивать сбор за предварительную продажу билета в размере 0,11 руб.

Кроме того, перечень услуг транспортных автомобильных терминалов дополнен услугами оказываемые им перевозчику.

В соответствии с законодательством услуги транспортных терминалов признаются сферой естественной монополии. Более того, в настоящее время услуги по автомобильной перевозке пассажиров могут предлагать только автомобильные перевозчики, заключившие с владельцем пассажирского терминала договор на использование пассажирского терминала, а также автомобильный перевозчик, являющийся владельцем пассажирского терминала.

В этой связи, учитывая социальный характер услуг и их значимость для широкого круга автомобильных перевозчиков различных форм собственности и подчиненности в целях недопущения злоупотребления транспортными автомобильными терминалами своим доминирующим положением и установления единых подходов ценообразования и равных условий деятельности для всех автомобильных перевозчиков, принято данное решение.

В связи с принятием постановления №725 будут внесены соответствующие изменения в постановление МАРТ №13, в том числе и в части установления тарифов на регулируемые услуги транспортных автомобильных терминалов, оказываемые автомобильным перевозчикам.