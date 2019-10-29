Постановлением Совета министров № 722 от 28 октября 2019 г. утверждены специфические требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, требования разработаны в соответствии с пунктом 2 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных декретом № 7от 23 ноября 2017 г.

В частности, документ содержит перечень обязательных противопожарных мероприятий, нормы обеспечения пожарной техникой и средствами для тушения лесных пожаров, специфические требования по обеспечению пожарной безопасности при наступлении пожароопасного сезона, при проведении рубке леса, осуществлении заготовки живицы и (или) второстепенных лесных ресурсов.

Право разъяснять вопросы применения специфических требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах предоставлено Министерству лесного хозяйства.

Ответственность за нарушение и (или) невыполнение настоящих специфических требований устанавливается в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.