|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
09:45 30.10.2019
Постановлением Совета министров № 722 от 28 октября 2019 г. утверждены специфические требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, требования разработаны в соответствии с пунктом 2 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных декретом № 7от 23 ноября 2017 г.
В частности, документ содержит перечень обязательных противопожарных мероприятий, нормы обеспечения пожарной техникой и средствами для тушения лесных пожаров, специфические требования по обеспечению пожарной безопасности при наступлении пожароопасного сезона, при проведении рубке леса, осуществлении заготовки живицы и (или) второстепенных лесных ресурсов.
Право разъяснять вопросы применения специфических требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах предоставлено Министерству лесного хозяйства.
Ответственность за нарушение и (или) невыполнение настоящих специфических требований устанавливается в соответствии с законодательством.
Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2019
Курсы в банках
на 29.10.2019
Конвертация в банках
на 29.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте