ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ И ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГАХ В БЕЛАРУСИ
18:24 29.10.2019

Подведены итоги публичного обсуждения проекта Закона «О платежных системах и платежных услугах в Республике Беларусь».

Организатор общественного обсуждения – Национальный банк.

Общественное обсуждение осуществлялось на Правовом форуме Беларуси с 7 по 17 октября 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания, предложения и комментарии по редакции проекта Закона оставили физические лица (5 человек) и юридическое лицо (ООО «Яндекс»).

Гражданами высказаны следующие пожелания:

уточнить термин «платежная услуга» и внести изменения в статью 32 проекта Закона, регламентирующую требования к руководителям поставщика платежных услуг, к органам управления и бенефициарным собственникам поставщика платежных услуг, путем изложения статьи в виде списка требований;

конкретизировать критерии размера уставного фонда, квалификационных требований и аутсорсинга (статьи 29, 23, 22 проекта Закона);

в связи с возникшим интересом к практической стороне реализации приема платежей в пользу третьих лиц, в частности роли платежного курьера, предложено внести изменение в проект Закона с целью отнесения всего, что касается платежных курьеров, в отдельную статью или главу (статьи 11, 12, 15, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 39, 41 проекта Закона).

Кроме того, отмечена актуальность и экономическая значимость области, охваченной нормами правового регулирования проекта Закона. Положительно оценены перспективы развития для электронной торговли, законодательно закрепленное разрешение для определенных категорий субъектов хозяйствования принимать платежи в пользу третьих лиц.

Замечания и предложения юридического лица следующие:

распространить правовой статус «платежного агрегатора» исключительно на деятельность банков, финансовых, кредитных и иных организаций;

определить отдельные положения, устанавливающие обязанности (статья 15 проекта Закона) и условия деятельности поставщиков платежных услуг для нерезидентов;

дана оценка трактовке термина «платежный агрегатор-нерезидент» и обязанностям последнего;

предложено уточнить определение услуги инициирования платежа (статья 9 проекта Закона), ответственность поставщиков платежных услуг за совершение неавторизаванной платежной операции (статья 28 проекта Закона) и обязанность поставщика платежных услуг по обеспечению возможности возврата денежных средств (электронных денег);

обращено внимание на необходимость изложения ключевых требований к поставщикам платежных услуг в проекте Закона, а не в подзаконных актах;

высказаны замечания относительно сроков перечисления платежными агрегаторами денежных средств по принятым платежам (статья 37 проекта Закона) и по срокам, за которые поставщик платежных услуг обязан уведомлять об изменении и расторжении платежного соглашения (статья 11проекта Закона);

предложено ограничить действие положений о ПОД/ФТ на платежных агрегаторов в случае, если плательщик осуществляет расчеты с использованием банковских платежных карточек;

предложено исключить из проекта закона норму (статья 11 проекта Закона) об обязанности поставщика услуг гарантировать и поддерживать добросовестную конкуренцию между поставщиками платежных услуг, как включенную в иные, действующие НПА.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2019
валюта курс
EUR 2.2783
USD 2.0555
RUB 3.2220
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2783 +0.0083
USD 2.0555 +0.0084
RUB 3.2220 +0.015
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2740 2.2790
USD 2.0540 2.0580
RUB 3.2150 3.2190
подробнее

Конвертация в банках
на 29.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 1.1050 1.1100
EUR/RUB 70.7500 71.1000
USD/RUB 63.9000 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте