Подведены итоги публичного обсуждения проекта Закона «О платежных системах и платежных услугах в Республике Беларусь».

Организатор общественного обсуждения – Национальный банк.

Общественное обсуждение осуществлялось на Правовом форуме Беларуси с 7 по 17 октября 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания, предложения и комментарии по редакции проекта Закона оставили физические лица (5 человек) и юридическое лицо (ООО «Яндекс»).

Гражданами высказаны следующие пожелания:

уточнить термин «платежная услуга» и внести изменения в статью 32 проекта Закона, регламентирующую требования к руководителям поставщика платежных услуг, к органам управления и бенефициарным собственникам поставщика платежных услуг, путем изложения статьи в виде списка требований;

конкретизировать критерии размера уставного фонда, квалификационных требований и аутсорсинга (статьи 29, 23, 22 проекта Закона);

в связи с возникшим интересом к практической стороне реализации приема платежей в пользу третьих лиц, в частности роли платежного курьера, предложено внести изменение в проект Закона с целью отнесения всего, что касается платежных курьеров, в отдельную статью или главу (статьи 11, 12, 15, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 39, 41 проекта Закона).

Кроме того, отмечена актуальность и экономическая значимость области, охваченной нормами правового регулирования проекта Закона. Положительно оценены перспективы развития для электронной торговли, законодательно закрепленное разрешение для определенных категорий субъектов хозяйствования принимать платежи в пользу третьих лиц.

Замечания и предложения юридического лица следующие:

распространить правовой статус «платежного агрегатора» исключительно на деятельность банков, финансовых, кредитных и иных организаций;

определить отдельные положения, устанавливающие обязанности (статья 15 проекта Закона) и условия деятельности поставщиков платежных услуг для нерезидентов;

дана оценка трактовке термина «платежный агрегатор-нерезидент» и обязанностям последнего;

предложено уточнить определение услуги инициирования платежа (статья 9 проекта Закона), ответственность поставщиков платежных услуг за совершение неавторизаванной платежной операции (статья 28 проекта Закона) и обязанность поставщика платежных услуг по обеспечению возможности возврата денежных средств (электронных денег);

обращено внимание на необходимость изложения ключевых требований к поставщикам платежных услуг в проекте Закона, а не в подзаконных актах;

высказаны замечания относительно сроков перечисления платежными агрегаторами денежных средств по принятым платежам (статья 37 проекта Закона) и по срокам, за которые поставщик платежных услуг обязан уведомлять об изменении и расторжении платежного соглашения (статья 11проекта Закона);

предложено ограничить действие положений о ПОД/ФТ на платежных агрегаторов в случае, если плательщик осуществляет расчеты с использованием банковских платежных карточек;

предложено исключить из проекта закона норму (статья 11 проекта Закона) об обязанности поставщика услуг гарантировать и поддерживать добросовестную конкуренцию между поставщиками платежных услуг, как включенную в иные, действующие НПА.