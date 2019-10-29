|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА О ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ И ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГАХ В БЕЛАРУСИ
18:24 29.10.2019
Подведены итоги публичного обсуждения проекта Закона «О платежных системах и платежных услугах в Республике Беларусь».
Организатор общественного обсуждения – Национальный банк.
Общественное обсуждение осуществлялось на Правовом форуме Беларуси с 7 по 17 октября 2019 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания, предложения и комментарии по редакции проекта Закона оставили физические лица (5 человек) и юридическое лицо (ООО «Яндекс»).
Гражданами высказаны следующие пожелания:
уточнить термин «платежная услуга» и внести изменения в статью 32 проекта Закона, регламентирующую требования к руководителям поставщика платежных услуг, к органам управления и бенефициарным собственникам поставщика платежных услуг, путем изложения статьи в виде списка требований;
конкретизировать критерии размера уставного фонда, квалификационных требований и аутсорсинга (статьи 29, 23, 22 проекта Закона);
в связи с возникшим интересом к практической стороне реализации приема платежей в пользу третьих лиц, в частности роли платежного курьера, предложено внести изменение в проект Закона с целью отнесения всего, что касается платежных курьеров, в отдельную статью или главу (статьи 11, 12, 15, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 39, 41 проекта Закона).
Кроме того, отмечена актуальность и экономическая значимость области, охваченной нормами правового регулирования проекта Закона. Положительно оценены перспективы развития для электронной торговли, законодательно закрепленное разрешение для определенных категорий субъектов хозяйствования принимать платежи в пользу третьих лиц.
Замечания и предложения юридического лица следующие:
распространить правовой статус «платежного агрегатора» исключительно на деятельность банков, финансовых, кредитных и иных организаций;
определить отдельные положения, устанавливающие обязанности (статья 15 проекта Закона) и условия деятельности поставщиков платежных услуг для нерезидентов;
дана оценка трактовке термина «платежный агрегатор-нерезидент» и обязанностям последнего;
предложено уточнить определение услуги инициирования платежа (статья 9 проекта Закона), ответственность поставщиков платежных услуг за совершение неавторизаванной платежной операции (статья 28 проекта Закона) и обязанность поставщика платежных услуг по обеспечению возможности возврата денежных средств (электронных денег);
обращено внимание на необходимость изложения ключевых требований к поставщикам платежных услуг в проекте Закона, а не в подзаконных актах;
высказаны замечания относительно сроков перечисления платежными агрегаторами денежных средств по принятым платежам (статья 37 проекта Закона) и по срокам, за которые поставщик платежных услуг обязан уведомлять об изменении и расторжении платежного соглашения (статья 11проекта Закона);
предложено ограничить действие положений о ПОД/ФТ на платежных агрегаторов в случае, если плательщик осуществляет расчеты с использованием банковских платежных карточек;
предложено исключить из проекта закона норму (статья 11 проекта Закона) об обязанности поставщика услуг гарантировать и поддерживать добросовестную конкуренцию между поставщиками платежных услуг, как включенную в иные, действующие НПА.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.10.2019
Курсы в банках
на 29.10.2019
Конвертация в банках
на 29.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте