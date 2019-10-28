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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АТТРАКЦИОНОВ

14:00 28.10.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов». Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 28 октября по 11 ноября 2019 г.