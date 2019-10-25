На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды «О преобразовании республиканского заказника «Фаличский Мох».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусматривается преобразование республиканского биологического заказника «Фаличский Мох» в республиканский заказник «Фаличский Мох» из-за изменения его границ и режима охраны и использования.

В связи с этим утверждаются новые границы, площадь и состав земель и Положение о республиканском заказнике «Фаличский Мох» и вносятся изменения в постановление Совета министров от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 25 октября по 4 ноября 2019 г. включительно на электронный адрес: .