|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА «ФАЛИЧСКИЙ МОХ» МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ДО 4 НОЯБРЯ
13:41 25.10.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды «О преобразовании республиканского заказника «Фаличский Мох».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом постановления предусматривается преобразование республиканского биологического заказника «Фаличский Мох» в республиканский заказник «Фаличский Мох» из-за изменения его границ и режима охраны и использования.
В связи с этим утверждаются новые границы, площадь и состав земель и Положение о республиканском заказнике «Фаличский Мох» и вносятся изменения в постановление Совета министров от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 25 октября по 4 ноября 2019 г. включительно на электронный адрес: .
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 25.10.2019
Курсы в банках
на 25.10.2019
Конвертация в банках
на 25.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте