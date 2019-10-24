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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УКАЗ «О ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ» ВСТУПИТ В СИЛУ 1 НОЯБРЯ
10:37 25.10.2019

Указ №357 «О возобновляемых источниках энергии» вступит в силу 1 ноября 2019 г. Документ предусматривает введение стимулирующих расценок, сообщила на пресс-конференции 24 октября заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

По ее словам, документ призван совершенствовать дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии. Его положения, в частности, предусматривают введение стимулирующих расценок.

«Видя ценовые факторы, изменения, которые произошли в мире в части совершенствования технологий, снижения их стоимости, к такой электроэнергии после 1 ноября будут применяться стимулирующие коэффициенты. Повышающие расценки останутся для тех производителей энергии, кто ввел в эксплуатацию источники до 1 ноября 2019 года», – сказала замминистра.

При этом О. Прудникова отметила, что, согласно статистике Международного энергетического агентства, в Беларуси цены за киловатт электричества, выработанного с помощью ВИЭ, составляют около 22,2 цента США. Такая высокая цена сложилась в первую очередь за счет большого количества электроэнергии, сгенерированной с помощью солнечных установок. На нее действуют самые высокие коэффициенты.

«Стимулирующие коэффициенты будут оказывать в том числе меньшее давление на конечного потребителя», - добавила заместитель министра.

Еще одно нововведение — вопрос создания ВИЭ для тех субъектов хозяйствования, которые не планируют продавать электричество, а использовать его для своих целей.

«Будет более лояльный подход по требованиям к оборудованию. Оно не обязательно должно быть новым. Также появится возможность передачи такой электроэнергии по белорусской энергосистеме, что не было предусмотрено законом «О возобновляемых источниках энергии». Появятся элементы будущих рыночных отношений, которые мы формируем в рамках Евразийского Союза и Союзного государства», - резюмировала О. Прудникова.
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