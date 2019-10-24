Постановлением Совета министров № 715 от 23.10.2019 г. утверждена Концепция создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения.

Концепцией определяется перспектива создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов (ТКО), полигонов для их захоронения и иной необходимой инфраструктуры, закрытия выводимых из эксплуатации полигонов и мини-полигонов для захоронения ТКО и рекультивации земельных участков, на которых были размещены эти полигоны, в Беларуси до 2030 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, целью реализации концепции является создание сети объектов, обеспечивающих экологически безопасное и экономически эффективное обращение с ТКО с учетом использования не менее 50 процентов объема их образования к 2035 году.

Среди основных задач – определение территориального размещения объектов по обращению с ТКО, оценка необходимых инвестиций и источников финансирования для их создания, определение сроков строительства, закрытия выводимых из эксплуатации полигонов и мини-полигонов для захоронения ТКО и рекультивации земельных участков, на которых они были размещены.

Создание данных объектов с их зонами обслуживания будет осуществляется в первую очередь для территорий: на которых существующие полигоны для захоронения ТКО имеют наиболее высокий процент заполнения и (или) характеризуются высоким риском воздействия на окружающую среду; входящих в сырьевые зоны производства RDF-топлива для цементных заводов; на которых проживает наибольшее количество населения.

Реализация концепции позволит обеспечить: отбор вторичных материальных ресурсов из состава ТКО и недопущение их захоронения за счет сортировки всех ТКО перед захоронением; увеличение использования ТКО до уровня не ниже 50 процентов объема их образования к 2035 году путем создания дополнительных производств по их переработке; экологически безопасное захоронение ТКО посредством полного обновления полигонов с применением наилучших доступных технологий.

Концепция разработана в развитие Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года и Концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.