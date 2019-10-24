ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕНА КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО СОРТИРОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ПОЛИГОНОВ ДЛЯ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ
09:49 25.10.2019

Постановлением Совета министров № 715 от 23.10.2019 г. утверждена Концепция создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения.

Концепцией определяется перспектива создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов (ТКО), полигонов для их захоронения и иной необходимой инфраструктуры, закрытия выводимых из эксплуатации полигонов и мини-полигонов для захоронения ТКО и рекультивации земельных участков, на которых были размещены эти полигоны, в Беларуси до 2030 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, целью реализации концепции является создание сети объектов, обеспечивающих экологически безопасное и экономически эффективное обращение с ТКО с учетом использования не менее 50 процентов объема их образования к 2035 году.

Среди основных задач – определение территориального размещения объектов по обращению с ТКО, оценка необходимых инвестиций и источников финансирования для их создания, определение сроков строительства, закрытия выводимых из эксплуатации полигонов и мини-полигонов для захоронения ТКО и рекультивации земельных участков, на которых они были размещены.

Создание данных объектов с их зонами обслуживания будет осуществляется в первую очередь для территорий: на которых существующие полигоны для захоронения ТКО имеют наиболее высокий процент заполнения и (или) характеризуются высоким риском воздействия на окружающую среду; входящих в сырьевые зоны производства RDF-топлива для цементных заводов; на которых проживает наибольшее количество населения.

Реализация концепции позволит обеспечить: отбор вторичных материальных ресурсов из состава ТКО и недопущение их захоронения за счет сортировки всех ТКО перед захоронением; увеличение использования ТКО до уровня не ниже 50 процентов объема их образования к 2035 году путем создания дополнительных производств по их переработке; экологически безопасное захоронение ТКО посредством полного обновления полигонов с применением наилучших доступных технологий.

Концепция разработана в развитие Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года и Концепции совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.10.2019
валюта курс
EUR 2.2757
USD 2.0424
RUB 3.1995
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2757 +0.0068
USD 2.0424 +0.0024
RUB 3.1995 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2720 2.2750
USD 2.0410 2.0450
RUB 3.1930 3.1990
подробнее

Конвертация в банках
на 24.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1120 1.1140
EUR/RUB 71.0000 71.3000
USD/RUB 63.9000 64.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте