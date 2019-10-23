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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 3 НОЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ «ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ»
11:45 24.10.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «Об обращении с отходами».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения на электронный адрес: с 24 октября по 3 ноября 2019 г. включительно.
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