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ДО 3 НОЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ «ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ»

11:45 24.10.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «Об обращении с отходами». Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения на электронный адрес: с 24 октября по 3 ноября 2019 г. включительно.