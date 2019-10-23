Постановлением Министерства образования от 30 августа 2019 г. № 145 «О деятельности учреждения образования «Национальный детский технопарк» определен порядок отбора учащихся в целях приема в учреждение образования «Национальный детский технопарк» для освоения содержания образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи.

Согласно документу, отбор учащихся для обучения в детском технопарке осуществляется, как правило, из числа учащихся IX-XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, сроки проведения отбора учащихся для обучения в детском технопарке определяются детским технопарком и размещаются на сайте детского технопарка не позднее чем за 20 календарных дней до начала отбора учащихся для обучения в данном учреждении образования.

Отбор учащихся проводится Экспертным советом детского технопарка в три этапа:

первый этап – заочный, проводится в дистанционной форме;

второй этап – очный, проводится при организационной поддержке структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере образования;

третий этап – очный, проводится путем собеседования с кандидатами, успешно прошедшими второй этап, по вопросу определения направления обучения.

Для участия в первом этапе отбора учащийся направляет на официальный сайт детского технопарка проект (работу) исследовательского характера в виде отсканированного файла в формате PDF.

Участники первого этапа, набравшие наибольшее количество баллов по результатам рассмотрения представленных проектов, допускаются к участию во втором этапе.

К участию во втором этапе без участия в первом этапе допускаются: победители, призеры международных, республиканских образовательных мероприятий; участники заключительного этапа республиканских образовательных мероприятий; победители или призеры областных (Минского городского) этапов республиканских образовательных мероприятий.

На втором этапе учащиеся выполняют тестовые задания на определение уровня технического, аналитического и пространственного мышления. Тестовые задания, критерии оценивания выполнения тестовых заданий разрабатываются специалистами детского технопарка и утверждаются его руководителем. При необходимости к разработке тестовых заданий, критериев оценивания их выполнения на общественных началах могут привлекаться специалисты учреждения образования «Республиканский институт контроля знаний», иные специалисты, имеющие достижения в научной, научно-технической и инновационной деятельности.

На третьем этапе учащиеся проходят собеседование, по результатам которого формируются группы для обучения по соответствующим направлениям.

Учащиеся, набравшие наибольшую сумму баллов по результатам проведения второго этапа, имеют первоочередное право для зачисления на обучение по направлению, указанному ими при подаче заявки. Учащимся, не набравшим по результатам проведения второго этапа наибольшее количество баллов для обучения по выбранному направлению, может быть предоставлена возможность обучения по другим направлениям при наличии вакантных мест. Учащиеся зачисляются на свободные места по наибольшему количеству набранных ими баллов.

Информация о зачислении учащихся в детский технопарк для освоения содержания образовательной программы одаренных детей направляется в учреждения образования, в которых учащиеся получают общее среднее образование. Данные учреждения образования в течение пяти календарных дней разрабатывают для них индивидуальный учебный план с указанием заданий по учебным предметам для выполнения в период пребывания в детском технопарке.

В период пребывания учащихся в детском технопарке учебные занятия в учреждении общего среднего образования проходят по следующим учебным предметам: «Беларуская мова», «Беларуская літаратура», «Русский язык», «Русская литература», «Иностранный язык», «Математика», «Всемирная история», «История Беларуси», «Обществоведение», «География», «Биология», «Физика», «Химия».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.