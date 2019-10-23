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ИСПОЛНИТЕЛЬ ОЦЕНКИ С 2020 ГОДА БУДЕТ ОБЯЗАН ВНОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАКЛЮЧЕНИИ В ГОСРЕЕСТР ОЦЕНЩИКОВ
15:29 23.10.2019

Изменения в Положение об оценке стоимости объектов гражданских прав в Беларуси, утвержденное указом № 615 от 13 октября 2006 года «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь», вступают в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в целях создания надлежащих условий для внесения исполнителями оценки с 1 января 2020 г. информации о заключениях об оценке, данных из них и электронных копий этих заключений в государственный реестр оценщиков следует заблаговременно обратиться за получением параметров доступа к программному обеспечению названного реестра и руководств пользователей в ГУП «Национальное кадастровое агентство» с официальным письмом на бумажном носителе, подписанным руководителем юридического лица (его заместителем), если исполнителем оценки является юридическое лицо, или индивидуальным предпринимателем, если он является исполнителем оценки.

Кроме того, на базе государственного учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов системы Госкомимущества» в октябре-ноябре 2019 года планируется проведение обучающих семинаров для представителей организаций, осуществляющих оценочную деятельность, по вопросам внесения информации о заключениях об оценке в государственный реестр оценщиков.
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