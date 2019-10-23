НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ОБНОВЛЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ НАЛИЧИЯ В АПТЕКАХ ЛЕКАРСТВ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА

12:26 23.10.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об установлении перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств». Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Беларуси. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 октября по 2 ноября.