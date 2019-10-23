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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ОБНОВЛЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ НАЛИЧИЯ В АПТЕКАХ ЛЕКАРСТВ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА
12:26 23.10.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об установлении перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств».
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 октября по 2 ноября.
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