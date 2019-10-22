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ОБСУЖДЕНИЕ ПРАВИЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОДЛИТСЯ ДО 4 НОЯБРЯ
10:38 23.10.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен с целью комплексной переработки Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 20 от 21 марта 2007 г., в связи с изменением законодательства в области промышленной безопасности и с учетом практики их применения.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 октября по 4 ноября 2019 г.
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