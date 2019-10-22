На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен с целью комплексной переработки Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 20 от 21 марта 2007 г., в связи с изменением законодательства в области промышленной безопасности и с учетом практики их применения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 октября по 4 ноября 2019 г.