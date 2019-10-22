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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ГОСКОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ
18:05 22.10.2019
Указом № 390 от 21 октября 2019 г. утверждено Положение о порядке осуществления государственного контроля в сфере государственных секретов.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, государственный контроль в сфере государственных секретов представляет собой деятельность уполномоченного органа, направленную на обеспечение соблюдения требований законодательства о государственных секретах, повышение эффективности государственного регулирования и управления в сфере государственных секретов.
Установлены следующие формы осуществления государственного контроля: проверки соблюдения требований законодательства о государственных секретах; документальный контроль; принятие мер профилактического и предупредительного характера.
Проверки могут быть: плановыми – срок проведения не может превышать тридцать рабочих дней; внеплановыми – срок проведения не может превышать десять рабочих дней.
По решению руководителя уполномоченного органа возможно однократное продление срока проведения проверки не более чем на пятнадцать рабочих дней в случае наличия значительного объема документов, подлежащих проверке.
Кроме того, по решению руководителя уполномоченного органа проведение плановой проверки может быть приостановлено на срок до трех месяцев, если:
необходимо провести экспертизу, служебное расследование, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление фактов для целей проверки;
необходимо получить проверяемым субъектом документов и сведений, истребованных уполномоченным органом, в том числе за пределами Республики Беларусь;
невозможно продолжить проверку из-за отсутствия проверяющего по причине его временной нетрудоспособности.
При этом период, на который проверка приостановлена, не включается в общий срок ее проведения.
Документом установлено, что проведение проверки не должно препятствовать надлежащему функционированию проверяемого субъекта.
Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.
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