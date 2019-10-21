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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ВЫНОСИТ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТ ТЕХРЕГЛАМЕНТА ЕЭС «О БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ».
18:00 21.10.2019
Министерство энергетики Беларуси выносит на общественное обсуждение проект технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности высоковольтного оборудования».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, проект документа разработан в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в целях обеспечения защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды и устанавливает единые обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Евразийского экономического союза требования к высоковольтному оборудованию на всех этапах его жизненного цикла (проектирования, производства, хранения, перевозки, монтажа, наладки, эксплуатации, демонтажа, утилизации), выпускаемому в обращение на таможенной территории Союза, а также правила и формы оценки его соответствия, правила идентификации, требования к маркировке и правилам ее нанесения.
Проект документа размещен на сайте Министерства энергетики в подразделе Проекты раздела Законодательство.
Ознакомиться с текстом документа можно здесь.
Замечания и предложения по проекту следует направлять с 21 октября 2019 г. по 4 ноября 2019 г. по электронному адресу Министерства энергетики ().
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