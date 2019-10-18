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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА
11:02 21.10.2019
Александр Лукашенко подписал указ № 386 "О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ приводит законодательные акты в соответствие с указом от 18 января 2019 года № 27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций", которым определены основные подходы к комплексному изменению с 1 января 2020 года системы оплаты труда работников бюджетных организаций.
Также для повышения мотивации к занятию научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего образования указом № 386 предусмотрены меры по увеличению уровня материального обеспечения лиц из числа профессорско-преподавательского состава и обучающихся в учреждениях высшего образования.
Так, с 1 сентября 2019 года увеличены размеры стипендий аспирантов и докторантов, студентов и магистрантов, достигших особых успехов в изучении отдельных учебных дисциплин, а также студентов, обучающихся по определенным специальностям профилей образования "Педагогика" и "Педагогика. Профессиональное образование". С 1 января 2020 года устанавливаются ежемесячные доплаты к пенсиям лицам, имеющим ученую степень доктора наук и ученое звание профессора (при достижении пенсионного возраста и прекращении трудовой деятельности).
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