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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
14:18 18.10.2019
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства финансов «О представлении информации по аудиторской деятельности», принятие которого обусловлено вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 229-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности».
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Общественное обсуждение проекта постановления проходило на сайте «Правовой форум Беларуси» с 4 по 13 октября 2019 г. Кроме того, замечания и предложения по проекту постановления можно было направлять организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты .
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, замечания по проекту постановления поступили от менеджера по аудиту ООО «ФБК-Бел» Каплун Татьяны в отношении размещения индивидуальной (личной) информации на сайте.
Пояснение Министерства финансов: проектом постановления устанавливается перечень включаемых в аудиторский реестр сведений об аудиторе, аудиторе – индивидуальном предпринимателе, аудиторской организации, не являющихся открытыми и общедоступными, которые не будут публиковаться в открытом доступе на официальном сайте Министерства финансов в глобальной компьютерной сети Интернет.
Других замечаний и предложений по проекту постановления в установленный срок не поступало.
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