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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 16 ОКТЯБРЯ УПРОЩАЕТСЯ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ОАИС НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
14:56 16.10.2019

С 16 октября упрощается порядок предоставления электронных услуг ОАИС на едином портале электронных услуг.

Как сообщает сайт Национального центра электронных услуг, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализована возможность получения электронных услуг ОАИС, не требующих предварительного согласования пользователей с владельцами информационных ресурсов, на основании сведений из которых предоставляется та или иная услуга, на основании публичного договора по предоплате.

Таким образом, на условиях публичного договора на портале доступны 10 электронных услуг:

3.12.01. Сведения по делам об экономической несостоятельности (банкротству);

3.18.01. Сведения о рассмотрении заявлений в порядке приказного производства;

3.20.01. Сведения из Реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;

3.21.01. Сведения о наличии (отсутствии) задолженности индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц перед бюджетом;

3.22.02. Сведения о подтверждении фактического вывоза экспортных товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза (для декларантов таможенной процедуры);

3.24.01. Предоставление информации о характеристиках продукции Республики Беларусь;

3.24.02. Предоставление информации об изготовителях продукции Республики Беларусь;

3.24.03. Предоставление информации о документах о подтверждении соответствия продукции Республики Беларусь;

3.24.04. Предоставление информации о технических нормативных документах Республики Беларусь, на основании которых осуществляется выпуск продукции, и сроках их действия;

3.36.01. Сведения для проверки благонадежности деловой репутации.

Напомним, что ранее реализована возможность получения электронных услуг на основании публичного договора для физических лиц.
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