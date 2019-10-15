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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
13:00 16.10.2019
Совет министров постановлением № 694 от 14 октября 2019 г. определил порядок организации питания обучающихся, получающих общее среднее, специальное образование на уровне общего среднего образования в учреждениях общего среднего (кроме училищ олимпийского резерва), высшего, специального образования, учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных учреждениях.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом утверждены Положение об организации питания обучающихся, получающих общее среднее, специальное образование на уровне общего среднего образования, и Положение об обеспечении и организации питания обучающихся, осваивающих содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в учреждении образования «Национальный детский технопарк».
Постановление, за исключением отдельных положений, вступает в силу после его официального опубликования.
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