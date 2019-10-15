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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО АПРОБАЦИИ НОРМАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ
11:33 16.10.2019

Постановлением Совмина № 698 от 14 октября 2019 г. утверждена апробация нормативного финансирования в учреждениях дошкольного образования.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в течение 2020 года предусмотрена реализация пилотного проекта по апробации нормативного финансирования государственных учреждений дошкольного образования, находящихся на территории административно-территориальных единиц – городов Барановичи, Витебска, Гомеля, Могилева, Солигорского района, Гродненской области, территориальной единицы – Первомайского района Минска.

Определено, что в 2020 году базовый норматив для обучающихся учреждений дошкольного образования, расположенных в городах, поселках городского типа, составит 2277,97 рубля в год, в сельских населенных пунктах, – 2839,87 рубля в год. Также документом установлены корректирующие коэффициенты, применяемые к базовому нормативу бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного обучающегося.

Основные положения постановления вступают в силу с 1 января 2020 года.
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