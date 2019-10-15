Постановлением Совет министров № 699 от 14 октября 2019 г. утверждено Положение о порядке посещения гражданами безвизовой территории ”Брест-Гродно“, а также территорий районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории.

Положением определяется порядок посещения гражданами государств, определенных в приложении 1 к указу № 300 от 7 августа 2019 г., в туристических целях на срок до пятнадцати суток следующих территорий, на которых действует безвизовый порядок въезда и выезда: безвизовой территории ”Брест-Гродно“ – при индивидуальном посещении гражданами данной территории; безвизовой территории ”Брест-Гродно“, а также территорий районов Брестской и Гродненской областей, не являющихся частью данной территории, – при групповом посещении этих территорий при следовании по маршруту туристического путешествия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, въезд граждан в Беларусь для посещения безвизовых территорий, выезд граждан из Беларуси осуществляются в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, определенных в приложении 2 к указу № 300 от 7 августа 2019 г.

Срок пребывания граждан при безвизовом въезде в Беларусь и выезде из Беларуси в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, определенных в приложении 2 к указу № 300 от 7 августа 2019 г., составляет срок тура, реализованного субъектом туристической деятельности, оказывающим услуги на безвизовой территории (далее – субъект туристической деятельности).

Территории, составляющие безвизовую территорию ”Брест-Гродно“, определены указом № 300 от 7 августа 2019 г.

Граждане прибывают на безвизовую территорию на основании: действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности или международной организацией; документа, предоставляющего право на посещение безвизовой территории, по форме, установленной данным постановлением, при условии наличия информации о таком документе в автоматизированной системе пограничного контроля органов пограничной службы.

Документ на право посещения предоставляет гражданам право на однократный въезд в Беларусь и выезд из Беларуси.

Постановление вступает в силу с 10 ноября 2019 г.