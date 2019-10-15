Постановлением Совета министров № 696 от 14 октября 2019 г. утверждены Положение о наблюдательном совете учреждения образования «Национальный детский технопарк», его состав, а также типовая форма договора о реализации образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи посредством сетевой формы взаимодействия.

Согласно документу, наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным органом по определению перспективных направлений развития учреждения образования «Национальный детский технопарк», задачами которого являются содействие детскому технопарку в реализации образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи, в части совершенствования его деятельности, обеспечение взаимодействия государственных органов и иных организаций по направлениям деятельности детского технопарка и др.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, данный орган согласовывает направления, по которым реализуется образовательная программа дополнительного образования одаренных детей и молодежи, проекты отчетов о результатах деятельности детского технопарка; рассматривает вопросы обновления и развития материально-технической базы детского технопарка; вносит предложения в Министерство образования о совершенствовании структуры и деятельности детского технопарка, его реорганизации или ликвидации.

Численный состав наблюдательного совета составляет до 17 человек. Его персональный состав утверждается Правительством Республики Беларусь.

Председателем наблюдательного совета назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Срок полномочий наблюдательного совета составляет 3 года. Его заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, и считаются правомочными при наличии большинства его членов.

Для участия в заседаниях наблюдательного совета могут привлекаться работники государственных органов и иных организаций по согласованию с их руководителями. Приглашенные на заседание лица в голосовании не участвуют.

Решения наблюдательного совета носят для детского технопарка рекомендательный характер и принимаются простым большинством голосов членов данного совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим считается голос председателя наблюдательного совета.

Решения оформляются протоколами, которые подписываются председателем наблюдательного совета (лицом, его замещающим на заседании), в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.