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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ФИЗЛИЦ В КАЧЕСТВЕ ВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
10:08 14.10.2019
Подведены итоги публичного обсуждения проекта постановления Совета министров «О некоторых вопросах аттестации и переаттестации физических лиц в качестве временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Публичное обсуждение проекта осуществлялось на сайте «Правовой форум Беларуси» с 12 по 21 сентября 2019 г.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в установленные сроки по проекту поступило два предложения от участников общественного обсуждения относительно необходимости предусмотрения форм приложений 2, 3, 5 к проекту постановления на белорусском языке и мнение о преждевременности принятия нового постановления до принятия новой редакции закона о несостоятельности.
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