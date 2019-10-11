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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕАТТЕСТАЦИИ ФИЗЛИЦ В КАЧЕСТВЕ ВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

10:08 14.10.2019 Подведены итоги публичного обсуждения проекта постановления Совета министров «О некоторых вопросах аттестации и переаттестации физических лиц в качестве временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)». Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики. Публичное обсуждение проекта осуществлялось на сайте «Правовой форум Беларуси» с 12 по 21 сентября 2019 г. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, в установленные сроки по проекту поступило два предложения от участников общественного обсуждения относительно необходимости предусмотрения форм приложений 2, 3, 5 к проекту постановления на белорусском языке и мнение о преждевременности принятия нового постановления до принятия новой редакции закона о несостоятельности.