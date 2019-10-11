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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТОЧНЯТ ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТКАЗА ИНОСТРАНЦАМ В ВЫДАЧЕ ВИЗЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА В РЕСПУБЛИКУ
15:16 11.10.2019

Депутаты Палаты представителей Национального собрания шестого созыва на заседании 10 октября приняли в первом чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект разработан на основании анализа практики применения положений законодательства в сфере миграции, регулирующих вопросы ограничения въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларусь, а также международных договоров Беларуси и актов законодательства иностранных государств, относящихся к предмету правового регулирования проекта Закона.

Проектом закона уточнены основания и порядок отказа иностранцам в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в Беларусь, а также реализации права иностранцев на надлежащее информирование об установлении ограничения их прав. Предлагаемые изменения направлены на формирование позитивного имиджа Беларуси, а также упрощение порядка въезда иностранцев в Беларусь.

Кроме того, предлагается минимизировать случаи включения иностранцев в список лиц, въезд которым в Беларусь запрещен или нежелателен, если отсутствуют объективные и достаточные основания считать, что их действия могут причинить существенный вред охраняемым законодательными актами интересам.

В этих целях предлагается исключить иностранцев, совершивших преступления по неосторожности, из категории лиц, которым может быть отказано в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в Беларусь, поскольку указанные деяния не представляют большой общественной опасности.

Важным нововведением являются положения, предусматривающие возможность въезда иностранцев в Беларусь, которые ранее во время пребывания в Беларуси были подвергнуты административному взысканию в виде штрафа и не уплатили его в срок, установленный законодательными актами республики, ввиду отсутствия у них данной информации. Указанная категория граждан будет допущена на территорию Беларуси после предъявления подтверждающих документов об исполнении административного взыскания в виде штрафа либо получения от иностранца обязательства об исполнении соответствующего постановления в кратчайший срок.
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