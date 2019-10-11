|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТОЧНЯТ ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТКАЗА ИНОСТРАНЦАМ В ВЫДАЧЕ ВИЗЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА В РЕСПУБЛИКУ
15:16 11.10.2019
Депутаты Палаты представителей Национального собрания шестого созыва на заседании 10 октября приняли в первом чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».
Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект разработан на основании анализа практики применения положений законодательства в сфере миграции, регулирующих вопросы ограничения въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларусь, а также международных договоров Беларуси и актов законодательства иностранных государств, относящихся к предмету правового регулирования проекта Закона.
Проектом закона уточнены основания и порядок отказа иностранцам в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в Беларусь, а также реализации права иностранцев на надлежащее информирование об установлении ограничения их прав. Предлагаемые изменения направлены на формирование позитивного имиджа Беларуси, а также упрощение порядка въезда иностранцев в Беларусь.
Кроме того, предлагается минимизировать случаи включения иностранцев в список лиц, въезд которым в Беларусь запрещен или нежелателен, если отсутствуют объективные и достаточные основания считать, что их действия могут причинить существенный вред охраняемым законодательными актами интересам.
В этих целях предлагается исключить иностранцев, совершивших преступления по неосторожности, из категории лиц, которым может быть отказано в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в Беларусь, поскольку указанные деяния не представляют большой общественной опасности.
Важным нововведением являются положения, предусматривающие возможность въезда иностранцев в Беларусь, которые ранее во время пребывания в Беларуси были подвергнуты административному взысканию в виде штрафа и не уплатили его в срок, установленный законодательными актами республики, ввиду отсутствия у них данной информации. Указанная категория граждан будет допущена на территорию Беларуси после предъявления подтверждающих документов об исполнении административного взыскания в виде штрафа либо получения от иностранца обязательства об исполнении соответствующего постановления в кратчайший срок.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 11.10.2019
Курсы в банках
на 11.10.2019
Конвертация в банках
на 11.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте