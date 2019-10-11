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ИМПОРТ ПРЕСНОВОДНОЙ РЫБЫ ИСКЛЮЧАТ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ МОНОПОЛИЯ ГОСУДАРСТВА

13:45 11.10.2019 Депутаты Палаты представителей Национального собрания шестого созыва на заседании 10 октября приняли в первом чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь». Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроектом предусматривается исключение из перечня видов деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства, деятельности по импортированию пресноводной рыбы, продуктов переработки рыбы и морепродуктов.