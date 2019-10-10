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ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСИМУЩЕСТВА В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРУЮТ
12:32 11.10.2019

Депутаты Палаты представителей Национального собрания шестого созыва на заседании 10 октября рассмотрели декрет №5 от 2 сентября 2019 г.

Как сообщает сайт Палаты представителей, документ разработан в целях актуализации отдельных положений декрета №3 от 20 марта 1998 г. «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» с учетом практики его применения и принятых нормативных правовых актов.

В соответствии с частью второй действующей редакции статьи 32 закона «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» обмен на именные приватизационные чеки «Имущество» осуществляется только в отношении акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации до 1 января 2011 года.

В частности, исключена норма о первоочередном обмене акций на именные приватизационные чеки «Имущество» работникам преобразуемых в открытые акционерные общества предприятий и приравненным к ним лицам.

Вводятся нормы, направленные на исключение практики применения штрафных санкций (в размере 10 процентов от причитающейся основной суммы платежа) в случае несвоевременного перечисления хозяйственным обществом в соответствующий бюджет дивидендов, начисленных на принадлежащие государству акции, а также исключение практики применения к хозяйственным обществам двойной ответственности (штрафа и пени) за одно и то же правонарушение.
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