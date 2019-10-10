Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 41от 23 июля 2019 г. утверждена Инструкция о порядке проведения оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Согласно документу, оценка качества аттестации осуществляется в целях соблюдения нанимателем требований нормативных правовых актов, регулирующих проведение аттестации на конкретном рабочем месте, и имеет предупредительно-профилактическую направленность.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, оценка качества аттестации проводится один раз в пять лет (по мере необходимости) комитетами по труду, занятости и социальной защите областных исполнительных комитетов и Минского городского исполнительного комитета, Министерством труда и социальной защиты. Она осуществляется на основании документов по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (аттестация), проведенной на конкретном рабочем месте, в том числе в электронном виде, оформление которых предусмотрено нормативными правовыми актами по аттестации, действовавшими в период ее проведения.

Должностные лица комитетов по труду, занятости и соцзащите, Минтруда имеют право: запрашивать и получать у нанимателя документы, необходимые для проведения оценки качества аттестации; свободно проходить на территорию, объекты и в помещения нанимателя; осматривать рабочие места и (или) изучать документы по результатам аттестации, проведенной на конкретном рабочем месте (в том числе в электронном виде), оформление которых предусмотрено нормативными правовыми актами по аттестации, действовавшими в период ее проведения.

При проведении оценки качества аттестации изучаются такие документы, как:

приказы об организации и проведении аттестации, организации и проведении внеочередной аттестации (переаттестации), утверждении аттестации, утверждении внеочередной аттестации (переаттестации);

перечень рабочих мест организации, подлежащих аттестации;

протокол результатов обследования рабочего места в целях проверки на соответствие производственного оборудования и технологических процессов требованиям охраны труда и запланированных (принятых) мер по устранению выявленных недостатков;

перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованию на конкретном рабочем месте;

протоколы измерений и исследований уровней вредных и опасных факторов производственной среды, количественных измерений и расчетов показателей тяжести и напряженности трудового процесса;

карта фотографии рабочего времени;

карта аттестации рабочего места по условиям труда;

протокол аттестационной комиссии о завершении работы по аттестации рабочих мест по условиям труда и др.

По результатам проведения оценки качества аттестации оформляется заключение по результатам проведения оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

При выявлении нарушений требований нормативных правовых актов, регулирующих проведение аттестации на конкретном рабочем месте, выносится предписание об устранении нарушений, выявленных по результатам проведения оценки качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. В случае устранения в установленный срок нарушений меры ответственности к нанимателю, в отношении которого вынесено такое предписание, и (или) его должностным лицам не применяются.

При неустранении выявленных нарушений, выявлении повторных нарушений, ранее установленных в ходе оценки качества аттестации, а также при выявлении нарушений, устранение которых невозможно, меры ответственности применяются в установленном законодательством порядке.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.