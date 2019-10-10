В Палате представителей 10 октября в первом чтении принят законопроект по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ подготовлен в рамках развития концепции, заданной указом от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций».

В указе, о котором идет речь, определены основные подходы к оплате труда бюджетников, обозначены полномочия правительства, Министерства труда и социальной защиты и других министерств, руководителей бюджетных организаций. В результате система начисления заработной платы бюджетникам станет более прозрачной, доступной и понятной, будет упразднено около 300 постановлений Минтруда и соцзащиты.

Рассмотренный сегодня депутатами законопроект вносит ряд изменений в законодательные акты с целью унификации терминологии и элементов зарплаты работников.

Кроме того, при подготовке законопроекта к первому чтению учтены внесенные депутатами предложения. Предлагается изменить Закон «Об альтернативной службе», чтобы предусмотреть зачет периода прохождения альтернативной службы в стаж работы в бюджетных организациях на условиях и в порядке, установленных законодательством.

Такое предложение выдвинула депутат Ольга Политико, заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи. Она же предлагала включить в стаж период срочной службы в армии, независимо от того, в организации какой формы собственности работал призывник. По ее мнению, это способствовало бы повышению престижа белорусской армии. Кроме того, включение срока службы в стаж независимо от того, в бюджетной или коммерческой организации до призыва работал молодой человек, представляется ей более справедливым.

«Если человек исполняет долг перед государством, то и государство должно гарантировать единые подходы», – считает депутат.

Своим мнением поделился с журналистами и член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Анатолий Дашко, выступивший содокладчиком по этому законопроекту: «Лично мое мнение, я бы включил службу в армии в страховой стаж. Люди не виноваты, что их призвали. Человек отдал долг государству и из-за этого страдает». Однако он признает, что включение срока армейской службы в стаж потребует в будущем дополнительных расходов.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, выступая перед депутатами, напомнила, что со вступлением в силу 1 января 2020 года указа № 27 оплата труда бюджетников будет производиться на основе тарифной системы, которая включает в себя базовую ставку и 18-разрядную тарифную сетку. Указом введены термины и их определения, применяемые к оплате труда: «базовая ставка», «коэффициент тарифного разряда», «кратный размер базовой ставки», «оклад», «тарифная сетка», «тарифная система», «тарифный разряд».

Так, базовая ставка – это определяемая Советом Министров величина, на основании которой будет формироваться заработная плата работников бюджетной сферы. На данный момент она составляет 180 рублей, но в перспективе будет стремиться к бюджету прожиточного минимума (230,91 рубль с 1 августа по 31 октября).

Зарплата работников бюджетных организаций будет состоять из следующих элементов: оклад, стимулирующие (надбавки и премии) и компенсирующие (доплаты) выплаты. Для работников организаций реального сектора экономики оплата труда останется без изменений.

Кроме того, 28 января будущего года вступит в силу обновленный Трудовой кодекс. Он содержит, в частности, нормы, гарантирующие возврат отслужившего в армии молодого человека на равноценную должность или профессию, а молодого специалиста — на ту же должность или профессию. Плюс на это время наниматель сможет на условиях срочного договора нанимать замену временно выбывшему солдату-срочнику. Это поможет решать проблему трудоустройства молодежи, пояснил депутат Анатолий Дашко.