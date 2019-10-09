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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 19 ОКТЯБРЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСОРГАНАМИ В ОТНОШЕНИИ ЮРЛИЦ И ИП
11:39 10.10.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 19 октября 2019 г.
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