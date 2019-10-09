НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДО 19 ОКТЯБРЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСОРГАНАМИ В ОТНОШЕНИИ ЮРЛИЦ И ИП

11:39 10.10.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 19 октября 2019 г.