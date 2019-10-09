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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ГРАФИК ПЕРЕНОСА РАБОЧИХ ДНЕЙ В 2020 ГОДУ
18:01 09.10.2019

Совет министров Беларуси постановлением № 688 от 9 октября 2019 года утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году.

Согласно документу, рабочие дни в 2020 году переносятся: с четверга 2 января на субботу 4 января; с понедельника 6 января на субботу 11 января; с понедельника 27 апреля на субботу 4 апреля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
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