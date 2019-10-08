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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН ПЕРЕНЕС ТУНЕЯДЦАМ СРОК ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПОЛНЫМ ТАРИФАМ
16:47 08.10.2019

Постановлением Совета министров №682 от 7 октября 2019 г. изменен срок оплаты трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, отдельных коммунальных услуг по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.

Согласно документу, срок введения оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по таким ценам (тарифам) перенесен на 1 мая 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, такое решение принято в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам.

Сегодня выявлена потребность в доработке системы учета потребителей газа, а именно проведение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих оперативный обмен информацией.

Доработка ведомственных информационных ресурсов в части улучшения качества содержащихся в них информации требует дополнительного времени.

Постановление принято в соответствии с декретом №3 от 2 апреля 2015 г. «О содействии занятости населения».

Документ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2019 г.
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