Подведены итоги публичного обсуждения проекта постановления Совета министров «О закупках аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за счет собственных средств».

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Общественное обсуждение проекта постановления осуществлялось на сайте «Правовой форум Беларуси» с 16 по 26 сентября 2019 г. Кроме того, замечания и предложения по проекту можно было направлять организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал. в общественном обсуждении приняли участие юридические и физические лица, от которых поступили замечания и предложения по проекту постановления.

Замечания и предложения, поступившие от Союза Сертифицированных Аудиторов и Бухгалтеров, Белорусского республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант», ЗАСО «Белнефтестрах», ЗАСО «Промтрансинвест», ЗАСО «ТАСК», ООО «Аудитинформ» в основном учтены в ходе доработки проекта постановления.

Предложения СООО «Мобильные ТелеСистемы», а также иные предложения, поступившие на сайт «Правовой форум Беларуси», учтены частично.