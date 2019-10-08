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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК АУДИТОРСКИХ УСЛУГ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
15:11 08.10.2019
Подведены итоги публичного обсуждения проекта постановления Совета министров «О закупках аудиторских услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за счет собственных средств».
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Общественное обсуждение проекта постановления осуществлялось на сайте «Правовой форум Беларуси» с 16 по 26 сентября 2019 г. Кроме того, замечания и предложения по проекту можно было направлять организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал. в общественном обсуждении приняли участие юридические и физические лица, от которых поступили замечания и предложения по проекту постановления.
Замечания и предложения, поступившие от Союза Сертифицированных Аудиторов и Бухгалтеров, Белорусского республиканского унитарного предприятия экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант», ЗАСО «Белнефтестрах», ЗАСО «Промтрансинвест», ЗАСО «ТАСК», ООО «Аудитинформ» в основном учтены в ходе доработки проекта постановления.
Предложения СООО «Мобильные ТелеСистемы», а также иные предложения, поступившие на сайт «Правовой форум Беларуси», учтены частично.
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