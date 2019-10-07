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В БЕЛАРУСИ СОКРАЩЕН ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЯДА РАБОТ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ
10:36 08.10.2019

Министерство здравоохранения прокомментировало принятое ведомством 29 июля 2019 г. постановление № 74 «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих».

Постановлением утверждена Инструкция о порядке проведения предварительных (при поступлении

на работу) обязательных медицинских осмотров и периодических (в течение трудовой деятельности) обязательных медицинских осмотров работающих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе, а также внеочередных медицинских осмотров работающих при ухудшении состояния их здоровья.

Инструкцией установлено, что при проведении медосмотров могут быть приняты во внимание результаты ранее проведенных диспансерных осмотров, осмотров врачей-специалистов и врачей общей практики, лабораторных, инструментальных и иных исследований, проведенных в течение шести месяцев, предшествующих месяцу в котором проводится медосмотр.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, документом сокращен перечень медицинских противопоказаний к выполнению работ в определенных условиях, в результате чего значительно расширена возможность работы граждан, страдающих отдельными заболеваниями, являвшимися медицинскими противопоказаниями к выполнению работ.

Например, предусмотрена возможность допуска к работам на высоте, механическом оборудовании при ряде заболеваний и состояний, таких как обморок, судорожный приступ, инфаркт миокарда и других. Лица, у которых снижен слух, в том числе инвалиды по слуху, могут быть допущены к выполнению отдельных видов работ на высоте, механическом оборудовании, работе на погрузчике. Ранее снижение слуха являлось абсолютным противопоказанием к выполнению отдельных видов работ.

Увеличены сроки периодичности прохождения медосмотров, предусмотрено проведение медосмотров врачами общей практики, что позволит снизить нагрузку на медицинских работников организаций здравоохранения, повысив тем самым доступность медицинской помощи для населения.

Постановление вступит в силу с момента его официального опубликования
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