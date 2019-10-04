|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
10:22 07.10.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов «Об утверждении Положения о принципах осуществления Аудиторской палатой внешней оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей».
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 7 по 16 октября 2019 г. на электронный адрес: .
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 04.10.2019
Курсы в банках
на 07.10.2019
Конвертация в банках
на 07.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте