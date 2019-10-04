НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ

10:22 07.10.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов «Об утверждении Положения о принципах осуществления Аудиторской палатой внешней оценки качества работы аудиторских организаций, аудиторов – индивидуальных предпринимателей». Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 7 по 16 октября 2019 г. на электронный адрес: .