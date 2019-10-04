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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ГОСНАГРАДАМИ
14:18 04.10.2019
Александр Лукашенко подписал указ №365, которым вносятся изменения в Положение о порядке награждения государственными наградами, лишения их и восстановления в правах на эти награды. Данное положение приводится в соответствие с законом от 17 июля 2019 года, которым внесены поправки в закон «О государственных наградах Республики Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, указом предусмотрено, что вести учет многодетных матерей, подлежащих награждению орденом Матери, будут комитеты по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского исполнительных комитетов.
Местным исполнительным и распорядительным органам, ходатайствующим о награждении орденом Матери, областным и Минскому городскому исполнительным комитетам предоставляется право самостоятельно без письменного согласия матери запрашивать и получать у государственных органов сведения, необходимые для принятия соответствующего решения. Исключение составляют сведения о том, является ли ребенок усыновленным (удочеренным). Они запрашиваются только с письменного согласия обоих родителей.
Кроме того, указом утверждается в новой редакции анкета многодетной матери, которая представляется к награждению орденом. Документ дополнен графой наличия у детей гражданства Беларуси.
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