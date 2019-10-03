Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва 2 октября на седьмой сессии приняли во втором чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О естественных монополиях».

Как сообщает сайт Палаты представителей, подготовка законопроекта обусловлена необходимостью совершенствования норм закона «О естественных монополиях» с учетом практики применения и приведения его положений в соответствие с иными законодательными актами. Законопроект призван обеспечить более эффективное правовое регулирование в сферах естественных монополий, устранить устаревшие нормы.

В частности, в законопроекте:

введена возможность проведения публичных слушаний для областных и Минского городского исполнительных комитетов, поскольку они принимают решения об установлении фиксированных, предельных цен (тарифов) на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения;

введены определения терминов «методология и правила ее применения» и «цена (тариф)» для обеспечения однозначного понимания нормативных предписаний;

более четко прописан термин «отраслевые республиканские органы государственного управления» исходя из полномочий отраслевых органов, изложенных в положениях о них;

изложена в новой редакции статья 6 «Ограничение деятельности субъектов естественных монополий» в целях разграничения запретов для естественных монополистов и запретов, установленных законом «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» для всех доминантов в целом;

введена мера превентивного реагирования «предупреждение» в целях оперативного и эффективного восстановления прав потребителей услуг, относящихся к сферам естественных монополий, выявления Министерством антимонопольного регулирования и торговли действий (актов) государственных органов, противоречащих данному закону;

внесена норма о рассмотрении Министерством антимонопольного регулирования и торговли заявлений о нарушении настоящего закона для упорядочения выполнения функции по выявлению и устранению нарушений закона;

уточнена норма о том, с какими исками может Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращаться в суд;

нормы законопроекта приведены в соответствие с законодательством об административных процедурах.