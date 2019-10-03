Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва 2 октября на седьмой сессии приняли в первом чтении проект закона «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект направлен на предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения, создание условий для защиты здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, а также от последствий курения табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака, в том числе за счет введения мер государственного регулирования оборота таких систем.

В частности, проектом закона предусматриваются меры ответственности за:

торговлю табачными изделиями, электронными системами курения, жидкостями для электронных систем курения, системами для потребления табака без наличия документов и (или) маркировки, предусмотренных законодательством и (или) техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза;

продажу табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака без нанесенных на потребительскую упаковку (лист-вкладыш) этих изделий сведений, предусмотренных законодательством к информации, содержащейся на потребительской упаковке (в листе-вкладыше);

рекламу жидкостей для электронных систем курения, использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием видов табачных изделий;

продажу индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом табачных изделий без потребительской упаковки, из открытых потребительских упаковок этих изделий, на вес, поштучно, за исключением торговли сигарами и сигариллами в индивидуальной потребительской упаковке;

продажу в магазинах беспошлинной торговли, функционирующих в местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза воздушным видом транспорта, табачных изделий в объеме более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл), более 250 граммов табака или иных табачных изделий;

продажу табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака в магазинах и павильонах, имеющих торговую площадь 1000 и более кв. метров, вне созданных в установленном законодательством порядке товарных отделов.