Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва 2 октября на седьмой сессии приняли в первом чтении проект закона «Об охране и использовании торфяников».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект разработан в целях комплексного правового регулирования вопросов сохранения и рационального (устойчивого) использования торфяников на уровне законодательного акта.

В проекте закона заложены правовые основы охраны и рационального (устойчивого) использования торфяников в целях сохранения их средообразующих, водоохранных и иных функций, удовлетворения экономических и иных потребностей нынешнего и будущих поколений в этих ресурсах и реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Проектом закона определены:

основные принципы охраны и использования торфяников, которые учитывают международные обязательства Беларуси и подходы, заложенные в Концепции национальной безопасности Беларуси;

права и обязанности землепользователей и пользователей водных объектов, земельные участки и (или) водные объекты которых расположены в границах торфяников;

права и обязанности граждан при посещении торфяников и осуществлении ими права общего пользования ресурсами торфяников;

права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими права специального пользования ресурсами торфяников;

полномочия должностных лиц и государственных органов в области сохранения и использования торфяников;

режимы охраны и использования естественных болот и их гидрологических буферных зон;

порядок установления границ торфяников и гидрологических буферных зон естественных болот;

требования в области охраны и использования торфяников при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

вопросы экологической реабилитации торфяников и другие вопросы в области охраны и использования торфяников.

Помимо этого, в проекте закона отражены вопросы разработки государственных программ, стратегий, схем и других документов в области охраны и использования торфяников, управления ими, распределения торфяников по направлениям использования в хозяйственной и иной деятельности.

В связи с установлением режимов охраны и использования естественных болот и их гидрологических буферных зон проектом закона предусмотрено внесение изменений в закон №1982-ХII от 26 ноября 1992 г. «Об охране окружающей среды».