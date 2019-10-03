Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва 2 октября на седьмой сессии приняли в первом чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам рекламы».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект призван обеспечить более эффективное правовое регулирование в сфере рекламы, устранить устаревшие нормы.

В частности, проектом закона предусматривается:

корректировка понятийного аппарата в части изменения терминов «рекламодатель», «рекламораспространитель», «средство наружной рекламы», «социальная реклама», «объект рекламирования» и других. Вводится термин «средство рекламы»;

уточнение полномочий органов, осуществляющих государственное регулирование в области рекламы, Межведомственного совета по рекламе;

исключение из закона о рекламе требования об изготовлении рекламы отечественных товаров, продукции, работ, услуг и наружной рекламы исключительно с привлечением организаций и граждан Беларуси, в том числе о рекламировании товаров, продукции, работ, услуг в такой рекламе только с использованием образов белорусских граждан, в связи с утратой актуальности этого требования;

конкретизация требований к рекламе (например, расширение перечня исключений из требования размещения (распространения) рекламы на белорусском и (или) русском языках, закрепление права потребителей рекламы (собственников или иных законных владельцев абонентских почтовых шкафов или индивидуальных почтовых ящиков) отказаться от доставки рекламы в эти почтовые шкафы (ящики) и др.);

корректировка требований к рекламе в средствах массовой информации (так, исключается запрет на трансляцию рекламы в детских передачах и предусматривается возможность прерывания в установленном порядке рекламой образовательных и детских передач, включая детские художественные фильмы, предусматривается запрет на превышение эквивалентного уровня звука рекламы и сообщения о ее последующей трансляции над эквивалентным уровнем звука транслируемой программы, прерываемой рекламой);

введение нормы о необходимости получения письменного согласия на распространение рекламы посредством телефонной, телексной, факсимильной, сотовой подвижной электросвязи, электронной почты. В частности, согласие абонента или адресата на получение рекламы должно быть оформлено в письменной форме путем составления текстового документа, включая документ в электронном виде (в том числе электронный документ);

уточнение требований к наружной рекламе, включая требования к средствам наружной рекламы и их размещению. Например, предусматривается, что средства наружной рекламы должны находиться в надлежащем эстетическом и техническом состоянии;

конкретизация норм о размещении рекламы на транспортных средствах (установление запрета звуковой рекламы в общественном транспорте, запрета на использование транспортного средства, в том числе отдельно стоящего прицепа, для размещения (распространения) рекламы на улицах, дорогах и в иных общественных местах, в результате которого транспортное средство не используется для перевозки людей, грузов или установленного на нем оборудования, т.е. по предусмотренному законодательством назначению);

оптимизация административной процедуры по согласованию медицинской рекламы и рекламы биологически активных добавок к пище и актуализация требований к такой рекламе (сокращение объема медицинской рекламы, подлежащей согласованию с Министерством здравоохранения Беларуси, отмена запрета на указание в рекламе скидок (как формы материального поощрения) при приобретении лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, биологически активных добавок к пище и др.);

уточнение требований к рекламе алкогольных напитков и табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков, оружия и продукции военного назначения, риэлтерских услуг, ценных бумаг и услуг, связанных с привлечением, использованием денежных средств организаций и (или) граждан;

конкретизация нормативных предписаний о рекламе о трудоустройстве и учебе граждан за пределами Беларуси. В частности, в целях пресечения практики указания в рекламе о трудоустройстве за пределами Республики Беларусь не соответствующей действительности заработной платы допускается указание в рекламе только тех сведений о заработной плате, которые могут быть документально подтверждены и содержатся в договоре о трудоустройстве;

регламентация рекламы деятельности медиаторов;

корректировка закона о рекламе в части снятия отдельных ограничений на размещение (распространение) рекламы букмекерских игр и игр тотализаторов;

возможность указания в социальной рекламе наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем или иной символики спонсоров мероприятий в сфере культуры, физической культуры, спорта, охраны здоровья населения, пропаганды здорового образа жизни, социальной защиты населения, в число организаторов которых входят государственные органы, а также лиц, оказавших содействие государственным органам в производстве социальной рекламы.