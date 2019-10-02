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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЯТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВ
11:57 03.10.2019
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва 2 октября на седьмой сессии приняли в первом чтении проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О лекарственных средствах».
Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект разработан в целях согласования положений закона «О лекарственных средствах» с положениями международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза, а также в целях регулирования ряда вопросов, касающихся обращения лекарственных средств.
Проектом закона, в частности, предлагается уточнить терминологию, используемую в настоящем законе, определить основные принципы государственной политики в области обращения лекарственных средств, раскрыть содержание надлежащих фармацевтических практик и регламентировать вопросы государственного регулирования в указанной сфере.
Наряду с этим законопроект предусматривает регулирование общественных отношений, связанных с разработкой, доклиническими, клиническими исследованиями и медицинским применением лекарственных препаратов, реализацией, хранением, транспортировкой, уничтожением, ввозом и вывозом лекарственных средств.
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