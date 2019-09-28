Совет министров Беларуси 26 сентября принял постановление №663, которым утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций для взрослых, взрослых и детей, детей независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Действие специфических санитарно-эпидемиологических требований не распространяется на санатории, предназначенные для лечения лиц, больных туберкулезом и психоневрологическими заболеваниями.

Выполнение требований является обязательным для госорганов, иных организаций, физлиц, в том числе ИП, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, деятельностью санаторно-курортных и оздоровительных организаций, их перепрофилированием.

В частности, на руководителя соответствующей организации возложены обязанности по обеспечению:

санитарно-эпидемиологического благополучия в организации, в том числе прохождения административных процедур в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предусмотренных законодательными актами;

реализации мер по запрету курения (потребления) табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака на территории и в помещениях организации.

В организациях для взрослых, в которых разрешено курение, должны быть оборудованы в установленном порядке специальные места на их территориях или комнаты для курения и обозначены указателем «Место для курения».

Кроме того, документом установлены:

санитарно-противоэпидемические мероприятия по снижению численности (уничтожению) иксодовых клещей;

состав, площадь, вместимость, санитарно-техническое оборудование помещений в стационарных организациях для детей с круглосуточным пребыванием детей;

минимальный состав помещений и санитарно-технического оборудования в оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерях с дневным пребыванием детей;

требования по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития при их размещении в организациях;

требования к мытью посуды ручным способом, сушке посуды;

перечень пищевых продуктов, не отвечающих принципам детской диететики;

дополнительные требования к организации питания детей в целях профилактики кишечных инфекций.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.