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СОВМИН УТВЕРДИЛ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ САНЭПИДТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САНАТОРИЕВ И ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
14:09 30.09.2019
Совет министров Беларуси 26 сентября принял постановление №663, которым утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом установлены требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций для взрослых, взрослых и детей, детей независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
Действие специфических санитарно-эпидемиологических требований не распространяется на санатории, предназначенные для лечения лиц, больных туберкулезом и психоневрологическими заболеваниями.
Выполнение требований является обязательным для госорганов, иных организаций, физлиц, в том числе ИП, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, деятельностью санаторно-курортных и оздоровительных организаций, их перепрофилированием.
В частности, на руководителя соответствующей организации возложены обязанности по обеспечению:
санитарно-эпидемиологического благополучия в организации, в том числе прохождения административных процедур в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, предусмотренных законодательными актами;
реализации мер по запрету курения (потребления) табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака на территории и в помещениях организации.
В организациях для взрослых, в которых разрешено курение, должны быть оборудованы в установленном порядке специальные места на их территориях или комнаты для курения и обозначены указателем «Место для курения».
Кроме того, документом установлены:
санитарно-противоэпидемические мероприятия по снижению численности (уничтожению) иксодовых клещей;
состав, площадь, вместимость, санитарно-техническое оборудование помещений в стационарных организациях для детей с круглосуточным пребыванием детей;
минимальный состав помещений и санитарно-технического оборудования в оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерях с дневным пребыванием детей;
требования по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития при их размещении в организациях;
требования к мытью посуды ручным способом, сушке посуды;
перечень пищевых продуктов, не отвечающих принципам детской диететики;
дополнительные требования к организации питания детей в целях профилактики кишечных инфекций.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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